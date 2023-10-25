"Рейд силовиков в Котельниках". Муфтият Подмосковья выступил с осуждением властей – подробности

В

Валентина

Совершенно верно! Необходимо усложнить получение паспорта гражданина РФ всем иностранцам, а также прибывающим из отделившихся бывших республик СССР, их коренных жителей, пусть у себя на Родине работают и наводят порядок, иначе они зачем отделялись? А русским, славянам, татарам и др. национальностям, относящимся к коренному населению России, наоборот облегчить получение гражданства. Необходимо также ликвидировать все диаспоры на территории России, считать их иноагентами, нарушающими Конституцию РФ. Валентина.