"Рейд силовиков в Котельниках". Муфтият Подмосковья выступил с осуждением властей – подробности

Медвежий угол
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Медвежий угол

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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Очередная порция новостей "с полей" миграционной политики.

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Комментарии
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В
Валентина
Совершенно верно! Необходимо усложнить получение паспорта гражданина РФ всем иностранцам, а также прибывающим из отделившихся бывших республик СССР, их коренных жителей, пусть у себя на Родине работают и наводят порядок, иначе они зачем отделялись?  А  русским, славянам, татарам и др. национальностям, относящимся к коренному населению России, наоборот облегчить получение гражданства.  Необходимо также ликвидировать все диаспоры на территории России, считать их иноагентами, нарушающими Конституцию РФ.  Валентина.
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3 д.
Татьяна Бушмелева
Временщикам паспорт получать не обязательно - новое место жительство у них &quot;на птичьих правах&quot; и они должны быть в этом месте &quot;на птичьих правах&quot;.
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2 д.
LD
Leon Dan
А они не хотят своих представителей поосуждать?
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2 д.

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