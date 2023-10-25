ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Очередная порция новостей "с полей" миграционной политики.
"Рейд силовиков в Котельниках". Муфтият Подмосковья выступил с осуждением властей – подробности
Комментарии
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В
Валентина
Совершенно верно! Необходимо усложнить получение паспорта гражданина РФ всем иностранцам, а также прибывающим из отделившихся бывших республик СССР, их коренных жителей, пусть у себя на Родине работают и наводят порядок, иначе они зачем отделялись? А русским, славянам, татарам и др. национальностям, относящимся к коренному населению России, наоборот облегчить получение гражданства. Необходимо также ликвидировать все диаспоры на территории России, считать их иноагентами, нарушающими Конституцию РФ. Валентина.
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3 д.
Татьяна Бушмелева
Временщикам паспорт получать не обязательно - новое место жительство у них "на птичьих правах" и они должны быть в этом месте "на птичьих правах".
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2 д.
LD
Leon Dan
А они не хотят своих представителей поосуждать?
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2 д.
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