Шоу-бизнес: После гибели сына, её не могут найти уже много лет: Куда пропала популярная актриса из 90-х Ольга Понизова

В 90-е и начале 2000-х Ольга Понизова была очень популярной. Бешенную славу ей принес фильм Дмитрия Астрахана «Всё будет хорошо!» (1995 год), где она сыграла Ольгу Тузову — девушку, которая бросила неудачника ради талантливого Петра Смирнова.