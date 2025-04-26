Шоу-бизнес: После гибели сына, её не могут найти уже много лет: Куда пропала популярная актриса из 90-х Ольга Понизова

В 90-е и начале 2000-х Ольга Понизова была очень популярной. Бешенную славу ей принес фильм Дмитрия Астрахана «Всё будет хорошо!» (1995 год), где она сыграла Ольгу Тузову — девушку, которая бросила неудачника ради талантливого Петра Смирнова.
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