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Кирби объяснил, почему откладываются переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Кирби объяснил, почему откладываются переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина откладываются из-за занятости китайского лидера.

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