Житель Онеги обвиняется в гибели трёх человек при пожаре

Трагедия произошла в ночь на 1 марта в частном деревянном доме города Онеги.По данным следствия, 48-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил непотушенный окурок сигареты мимо пепельницы на веранде дома.
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