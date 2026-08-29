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Как зумеры переписали язык эмодзи

Как зумеры переписали язык эмодзи

Журналисты The New York Times изучили данные Google за 2025 год. Исследователи сравнили, как часто используют разные эмодзи (смайлики) люди старше 30 и зумеры.

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