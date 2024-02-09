Американский ученый оскорбил британцев своими рекомендациями относительно чая

<p>Уже двести пятьдесят лет прошло с тех пор, как американские революционеры выбросили чай в Бостонскую гавань, но между Соединенными Штатами и Великобританией возникла новая дипломатическая ссора, связанная с этим популярным напитком.
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