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Правительство: дети до 18 могут ездить на поездах за полцены с 5 марта

Правительство: дети до 18 могут ездить на поездах за полцены с 5 марта

Постановление о льготных билетах уже вступило в силу.Правительство России постановлением утвердило скидку в 50% на билеты железнодорожные билеты в поезда дальнего следования для несовершеннолетних пассажиров от 10 до 18 лет.

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