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Количество шенгенских виз для русских в 2024 году выросло на 25%

Количество шенгенских виз для русских в 2024 году выросло на 25%

В 2024 году количество шенгенских виз, выданных русским, увеличилось на 25%, достигнув 565 тысяч. Туроператоры прогнозируют рост спроса к лету, но предупреждают о возможных сложностях с получением визы из-за высокого туристического сезона.

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