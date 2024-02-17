Президент Колумбии отказался поставлять Украине оружие

Президент Колумбии Густаво Петро 17 февраля заявил, что его страна готова оказать помощь в налаживании диалога для урегулирования конфликта на Украине, однако она не будет отправлять киевском режиму оружие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии