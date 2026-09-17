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ladyTravel Club

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Тункинский нацпарк закрыл все маршруты до 15 октября из-за медведей

Ограничение действует с 17 сентября по 15 октября включительно и распространяется также на сплав по реке Зун-Мурэн.

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