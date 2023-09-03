СОВЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ. НАСКОЛЬКО ВЕРНО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?

АЛ

Александр Ляхов

Современная школа есть зеркало современного общества. Ситуация усугубляется тем, что из-за того, что дети в самом раннем возрасте начинают активно пользоваться смартфонами и планшетами. Это привводит к физиологическим изменениям мозга. У современных детей очень маленький объем памяти. Те якоба смешные случаи невежества, показываемые в СМИ, связаны как раз с этим феноменом. Все исторические факты они изучали в школе на уроках, но поскольку память мала, то они все забывают. С этим связано и нежелание читать книги. Процесс чтения книги достаточно длительный. Он требует запоминание прочитанного.