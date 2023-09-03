СОВЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ.НАСКОЛЬКО ВЕРНО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ? В соц.сетях не прекращается «полемика» о плохой учебной программе в средней общеобразовательной школе России.
СОВЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ. НАСКОЛЬКО ВЕРНО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?
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Андрей Цыпкайкин
Вводить надо именно систему советского образования, а предметы будут в любом случае эволюционировать
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4 час.
Александр Ляхов
Советская школа давала человеку целостное научное мировозрение. В школе системно проводилась воспитательная работа по созданию дружного коллектива, позитивное отношение к любой трудовой деятельности. Важный момент в работе школы был связан с оптимистический образом будущего каждого ученика.
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3 час.
АЛ
Александр Ляхов
Современная школа есть зеркало современного общества. Ситуация усугубляется тем, что из-за того, что дети в самом раннем возрасте начинают активно пользоваться смартфонами и планшетами. Это привводит к физиологическим изменениям мозга. У современных детей очень маленький объем памяти. Те якоба смешные случаи невежества, показываемые в СМИ, связаны как раз с этим феноменом. Все исторические факты они изучали в школе на уроках, но поскольку память мала, то они все забывают. С этим связано и нежелание читать книги. Процесс чтения книги достаточно длительный. Он требует запоминание прочитанного.
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2 час.
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