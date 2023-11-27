Дорожные службы в Одинцове рассказали об уборке снега во время «черной метели»

Глвные дороги Одинцова очистили от снега и обработали ото льда в ночь с 26 на 27 ноября. В это время в округе прошла «черная метель» — так синоптики прозвали снегопад, пришедший вместе с циклоном с Черного моря.
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