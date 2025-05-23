Ситуация на Украине: огромные очереди у военкоматов Ирина ВальковаВ условиях продолжающейся военной мобилизации и ужесточения контроля со стороны украинских властей ситуация внутри страны становится все более напряжённой и драматичной.
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