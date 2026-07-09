В Пермском крае правоохранителями пресечена преступная деятельность «криминального авторитета» и его подельников

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю во взаимодействии с оперативниками Управления уголовного розыска регионального МВД и сотрудниками регионального УФСБ в занятии высшего положения в преступной иерархии изобличен 43-летний мужчина.