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Происшествия

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В Пермском крае правоохранителями пресечена преступная деятельность «криминального авторитета» и его подельников

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю во взаимодействии с оперативниками Управления уголовного розыска регионального МВД и сотрудниками регионального УФСБ в занятии высшего положения в преступной иерархии изобличен 43-летний мужчина.

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