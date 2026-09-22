Sport24: фигуристы Степанова и Букин подали апелляцию в CAS на решение ISU

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о невыдаче им нейтрального статуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КМИС: 27% украинц...
- Депутат Журавлев:...
- Актер Евгений Мир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым