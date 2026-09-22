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Sport24: фигуристы Степанова и Букин подали апелляцию в CAS на решение ISU

Sport24: фигуристы Степанова и Букин подали апелляцию в CAS на решение ISU

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о невыдаче им нейтрального статуса.

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