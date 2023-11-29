Михаил Боярский в больнице: что произошло с кумиром миллионов зрителей? Елена ГалицкаяВ понедельник, 27 ноября, российского артиста Михаила Боярского, знаменитого своими яркими ролями и неповторимым стилем, госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга.