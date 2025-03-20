Microsoft призвала утилизировать не поддерживающие Windows 11 компьютеры

Уже в октябре этого года Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10, в связи с чем активно призывает пользователей обновиться на Windows 11 или отказаться от несовместимых с актуальной ОС компьютеров.
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