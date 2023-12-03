На выставке «Россия» в Москве 3 декабря проходит День Башкортостана

На международной выставке-форуме «Россия» 3 декабря состоится День Башкортостана. Астронавты и космический медведь ходят по улицам Москвы, чтобы пригласить на праздник всех желающих и отметить его на своём стенде-космолёте.
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