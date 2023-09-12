Следственно-оперативная группа транспортной полиции вышла на след преступников после одной из диверсий на железной дороге в Новосибирске в апреле 2023 года.
Серийных диверсантов задержали полицейские в Новосибирске
Комментарии
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ВД
Валентина Доценко
Можно ,по законам военного времени , расстрел?! Я не хочу платить налоги, чтобы содержать это дерьмо!
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12 час.
АВ
Андрей Валентинович
Они должны быть казнены, с демонстрацией казни по всем тв каналам. Как в Чечне дома разрушены и все семьи лишены гражданства и депортированы из страны
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9 час.
АА
Алабай Алабаев
За 10тыс яРодину продать? Только если этот хохлы и родины у них тут нет. Увы, но с начала всей этой заварухи хохлам придётся доказывать, что они не ссученное племя. Винить некого. В братьев я не верю.
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4 час.
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