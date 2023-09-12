Серийных диверсантов задержали полицейские в Новосибирске

Можно ,по законам военного времени , расстрел?! Я не хочу платить налоги, чтобы содержать это дерьмо!

Они должны быть казнены, с демонстрацией казни по всем тв каналам. Как в Чечне дома разрушены и все семьи лишены гражданства и депортированы из страны

АА

Алабай Алабаев

За 10тыс яРодину продать? Только если этот хохлы и родины у них тут нет. Увы, но с начала всей этой заварухи хохлам придётся доказывать, что они не ссученное племя. Винить некого. В братьев я не верю.