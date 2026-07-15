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Придется заменить или демонтировать

Придется заменить или демонтировать

Жильцов с такими входными дверями в 2026 году ждут проверки и штрафыВторая дверь в коридоре, маленький тамбур или просто дверь, которая открывается наружу — многие ставят их для тепла и шумоизоляции.

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