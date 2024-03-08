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В каких городах России быть счастливым дороже всего

В каких городах России быть счастливым дороже всего

Больше всего денег для счастья нужно жителям двух столиц и Владивостока. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

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