Вмешательство бизнес-омбудсмена Подмосковья помогло возбудить исполнительное производство

Генеральный директор коммерческой организации из г. Екатеринбург обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву с жалобой на бездействие сотрудников службы судебных приставов по городскому округу Балашиха в возбуждении исполнительного производства по решению суда.