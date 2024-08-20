Вмешательство бизнес-омбудсмена Подмосковья помогло возбудить исполнительное производство

Генеральный директор коммерческой организации из г. Екатеринбург обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву с жалобой на бездействие сотрудников службы судебных приставов по городскому округу Балашиха в возбуждении исполнительного производства по решению суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии