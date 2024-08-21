ЦИК рассмотрит вопрос о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области

Вопрос о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области, которые должны пройти в предстоящий единый день голосования в сентябре, рассмотрит в среду, 21 августа, Центральная избирательная комиссия России.
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