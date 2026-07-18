В Ставропольском крае завели дело после отравления 80 постояльцев базы отдыха

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после отравления на базе отдыха в Новоселицком округе 80 постояльцев, включая 21 несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
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