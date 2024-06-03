Актер Куценко заявил, что пришел в кино из-за влюбленности в Веру Сотникову

Актер Гоша Куценко рассказал, как стал актером из-за любви. Его цитирует aif.ru. Куценко вспомнил, как в 1987 году демобилизовался из армии, приехал к родителям в Москву и стул учиться в МИРЭА на факультете кибернетики.
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