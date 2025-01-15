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Глава Коми Гольдштейн дал неделю на расчистку дорог от снега

Глава Коми Гольдштейн дал неделю на расчистку дорог от снега

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн потребовал очистить снег на дорогах региона за неделю. Жители жалуются на нечищеные улицы, а ситуация в Сыктывкаре названа безобразной.

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