Молодые люди, призванные на службу весной и не привившиеся от коронавируса, смогут пройти вакцинацию по прибытии в воинскую часть

Молодые люди, призванные на службу весной и не привившиеся от коронавируса, смогут пройти вакцинацию по прибытии в воинскую часть

В Центральном военном округе на сегодняшний день привиты вакциной более 9 тыс. таких военнослужащих, проходящих службу в частях, дислоцированных на территории округа&nbsp;.

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