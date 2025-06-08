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Бастрыкин заявил о необходимости создания трибунала для украинских военных преступников

Бастрыкин заявил о необходимости создания трибунала для украинских военных преступников

Для украинских военных преступников надо создавать трибунал по аналогу Нюрнбергского. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в комментарии репортеру Павлу Зарубину, видео интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста.

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