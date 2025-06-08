Бастрыкин заявил о необходимости создания трибунала для украинских военных преступников

Для украинских военных преступников надо создавать трибунал по аналогу Нюрнбергского. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в комментарии репортеру Павлу Зарубину, видео интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии