Адвокат Захидов: ветерана СВО призывают в армии в Чите законно

Вернувшийся из зоны СВО житель Читы получил повестку в военкомат для отправки на срочную службу. Из-за пробела в законодательстве опытный боец с ранением рискует попасть на плац с 18-летними юнцами, сообщил ведущей 360.
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