Условия авторизации и использования фитосанитарной продукции будут изменены

Депутаты приняли во втором чтении проект закона о выводе на рынок фитосанитарной продукции. Целью проекта является обеспечение повышенного уровня защиты здоровья людей, животных и окружающей среды, а также улучшение функционирования внутреннего рынка путем гармонизации правил размещения средств защиты растений на рынке и защиты конкурентоспособность аграрного сектора.