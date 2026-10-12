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Курские новости

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Сбер запускает кампанию против кибермошенников с бесплатными сервисами

Сбер запускает кампанию против кибермошенников с бесплатными сервисами

Восемь из десяти преступлений против россиян совершаются по телефону и в мессенджерах, Сбер предлагает бесплатные сервисы защиты в СберБанк Онлайн, которыми уже пользуются 10 миллионов клиентов.

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