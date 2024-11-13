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Неизвестная страна начала скупать биткоин: люди гадают кто это может быть?

Неизвестная страна начала скупать биткоин: люди гадают кто это может быть?

10 ноября биткоин обновил исторический рекорд, торгуясь по цене в 81 тысячу долларов за 1 монету. Ходят слухи, что не последнюю роль в этом ралли сыграла некая таинственная страна — об этом заявил Дэвид Бейли, один из советников по криптовалютам.

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