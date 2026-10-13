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Царьград

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В Новороссийске мошенничества сократились на 49%, а доступность финансов выросла

В Новороссийске мошенничества сократились на 49%, а доступность финансов выросла

Доступность финансовых услуг в городе достигла 84%, а число дистанционных хищений сократилось почти вдвое — на 49%.

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