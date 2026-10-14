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Виски по новым правилам: в России могут установить минимальную цену на недорогие напитки

Виски по новым правилам: в России могут установить минимальную цену на недорогие напитки

В России могут ввести минимальную розничную цену на висковые напитки, произведенные с использованием дистиллятов, выдержанных менее трех лет.

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