Виски по новым правилам: в России могут установить минимальную цену на недорогие напитки

В России могут ввести минимальную розничную цену на висковые напитки, произведенные с использованием дистиллятов, выдержанных менее трех лет.
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