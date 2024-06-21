Принимали как короля. Что мировые СМИ пишут о визите Путина в Пхеньян

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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ninikooo Митусова
И зачем нам толпы неграмотных абу- бандитов с их  многочисленными семействами?! Если есть вариант получше и попроще, трудолюбивые воспитанные работники без « обузы?!
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5 час.
Р
Роман
Вот и нужно таких квалифицированных специалистов в сфере строительства,пригласить вместо оборзевших и обнаглевших таджиков и узбеков!!!
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3 час.
Александр Каблучко
Поддерживаю. По роду службы имел контакты с в/с 28 стран. В таком ключе можно сказать только о них. Ну еще немного немцы своей пунктуальностью и субординацией, но пили наравне с нами
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1 час.

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