Принимали как короля. Что мировые СМИ пишут о визите Путина в Пхеньян

И зачем нам толпы неграмотных абу- бандитов с их многочисленными семействами?! Если есть вариант получше и попроще, трудолюбивые воспитанные работники без « обузы?!

Вот и нужно таких квалифицированных специалистов в сфере строительства,пригласить вместо оборзевших и обнаглевших таджиков и узбеков!!!

Александр Каблучко

Поддерживаю. По роду службы имел контакты с в/с 28 стран. В таком ключе можно сказать только о них. Ну еще немного немцы своей пунктуальностью и субординацией, но пили наравне с нами