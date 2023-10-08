Эксперт: конфликт Израиля и ХАМАС может выйти за пределы Сектора Газа

Будни мужчин. Все что нам интересно

Утром 7 октября начался новый виток многолетнего противостояния палестинцев и израильтян. Из Сектора Газа в сторону глубинных районов Израиля полетели тысячи неуправляемых реактивных снарядов группировки (движения) ХАМАС, а ее боевики силовым путем преодолели периметр и начали брать под контроль прилегающие гражданские поселения и военные базы.