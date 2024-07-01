Письмо: "Неправильная установка"

Потренируемся перед курсом? Вот в этой истории упомянут один психологический патоген. Кто попробует его выделить, описать, сказать, откуда он взялся и на что похож? octobermileДобрый день, уважаемая Эволюция,я давно читаю ваш блог, и мне он очень помогает.