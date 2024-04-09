«Да не голубая ли кровь у вас?» — Понаровская рассказала, как Пугачева перешла ей дорогу

За скандалом Понаровской и Пугачевой ранее наблюдали многие их коллеги. В узких кругах даже считали, что именно Алла Борисовна поспособствовала тому, чтобы Понаровскую убрали с эстрады и не дали ей развить карьеру на должном уровне, однако, сама Примадонна смеется и на все эти слухи отвечает одинаково: так считают те, кто хочет прикрыть отсутствие личных перспектив или умений характерностью Примадонны.