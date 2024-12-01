«Это надо суметь, молодец!» Ральф Шумахер вынес вердикт Пересу

«Это надо суметь, молодец!» Ральф Шумахер вынес вердикт ПересуGetty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер поиронизировал над стартом Серхио Переса в спринте в Катаре и посочувствовал мексиканскому гонщику.
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