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Хитрый ход российского правительства позволил осуществить невиданную операцию на фондовом рынке

Хитрый ход российского правительства позволил осуществить невиданную операцию на фондовом рынке

Воспользовавшись ситуацией, связанной с введением экономических санкций, Россия провела целую экономическую специальную операцию, в итоге которой наша страна заработала 20 млрд долларов, а также вернула около 30% акций собственных монополий.

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