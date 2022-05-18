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Пи Джей Такер – Эрику Споэльстре: «Даже не думай об этом, я буду играть во второй половине»

Форвард «Майами» Пи Джей Такер подвернул правую ногу и покинул площадку, хромая, в первой половине стартового матча финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (118:107, 1-0).

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