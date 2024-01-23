Бизнесмен из Забайкалья взыскал 11 млн рублей ущерба с государства

Житель Забайкальска, возглавлявший компанию, смог доказать, что его незаконным образом осудили, а также у него получилось взыскать с Министерства финансов материальный ущерб в размере практически 11,5 миллиона рублей.
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