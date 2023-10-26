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Спички - не игрушка

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Буряты как божья кара: Почему Запад так боится уроженцев Забайкалья

Буряты как божья кара: Почему Запад так боится уроженцев Забайкалья

Израиль и Украина соревнуются в расизме и расчеловечивании России Сергей Аксенов На фото: глава Республики Бурятия Алексей Цыденов (Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС) Глава Бурятии Алексей Цыденов дал публичный ответ на расистские высказывания экс-посла Израиля Аркадия Мильмана (2003−2005).

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