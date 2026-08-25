Киев: объём морских перевозок Украины рухнул в 4 раза

Зеленский вчера на заседании так называемой «коалиции желающих» в Киеве заявил, что объём морских перевозок страны рухнул в три-четыре раза после того, как Россия заблокировала зерновой коридор в Чёрном море.
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