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Киев: объём морских перевозок Украины рухнул в 4 раза

Киев: объём морских перевозок Украины рухнул в 4 раза

Зеленский вчера на заседании так называемой «коалиции желающих» в Киеве заявил, что объём морских перевозок страны рухнул в три-четыре раза после того, как Россия заблокировала зерновой коридор в Чёрном море.

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