Русосвины вякают: абхазы угрожают отомстить за мандарины и блокировать нашу военную базу

НР

Николай Рябов

Ничего нового под солнцем собственно нет , амеров в мире нигде не любят ( даже не так , ненавидят ) и если осуществится ( а , я уверен осуществится ) и доллар превратится в тыкву , то мы станем очевидцами огромной любви к американцам во всем мире , если конечно те успеют убежать , а не то затискают до дыр . Да и нам не привыкать , как только СССР рухнул , сразу братсконародная любовь проявилась , только убегать успевали побросав всё нажитое . Любить надо свой народ , свою Родину , дорожить многовековыми связями и надеяться в первую очередь на себя .