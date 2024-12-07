С выплатами зарплат местным бюджетникам уже возникла серьезная проблема – они вообще не выплачиваются.
Русосвины вякают: абхазы угрожают отомстить за мандарины и блокировать нашу военную базу
Комментарии
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НР
Николай Рябов
Ничего нового под солнцем собственно нет , амеров в мире нигде не любят ( даже не так , ненавидят ) и если осуществится ( а , я уверен осуществится ) и доллар превратится в тыкву , то мы станем очевидцами огромной любви к американцам во всем мире , если конечно те успеют убежать , а не то затискают до дыр . Да и нам не привыкать , как только СССР рухнул , сразу братсконародная любовь проявилась , только убегать успевали побросав всё нажитое . Любить надо свой народ , свою Родину , дорожить многовековыми связями и надеяться в первую очередь на себя .
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4 час.
Пульхерия Djem
С голоду не умирают,но позволить себе кроме самого необходимого ничего не могут
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2 час.
Пульхерия Djem
Что за гнев,мы их спасли и ничего им не должны,они же не в составе России.
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2 час.
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