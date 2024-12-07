БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 372 подписчика

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Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Что за гнев,мы их спасли и ничего им не должны,они же не в составе России.Русосвины вякают:...
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  • Николай Рябов
    Ничего нового под солнцем собственно нет , амеров в мире нигде не любят ( даже не так , ненавидят ) и если осуществит...Русосвины вякают:...

Русосвины вякают: абхазы угрожают отомстить за мандарины и блокировать нашу военную базу

Русосвины вякают: абхазы угрожают отомстить за мандарины и блокировать нашу военную базу

С выплатами зарплат местным бюджетникам уже возникла серьезная проблема – они вообще не выплачиваются.

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Комментарии
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НР
Николай Рябов
Ничего нового под солнцем собственно нет , амеров в мире нигде не любят ( даже не так , ненавидят ) и если осуществится ( а , я уверен осуществится ) и доллар превратится в тыкву , то мы станем очевидцами огромной любви к американцам во всем мире , если конечно те успеют убежать , а не то затискают до дыр . Да и нам не привыкать , как только СССР рухнул , сразу братсконародная любовь проявилась , только убегать успевали побросав всё нажитое . Любить надо свой народ , свою Родину , дорожить многовековыми связями и надеяться в первую очередь на себя .
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4 час.
Пульхерия Djem
С голоду не умирают,но позволить себе кроме самого необходимого ничего не могут
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2 час.
Пульхерия Djem
Что за гнев,мы их спасли и ничего им не должны,они же не в составе России.
Ответить
2 час.

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