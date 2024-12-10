Овчинский: в Даниловском районе на юге Москвы построили частный детский сад

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский рассказал о завершении строительства частного детского сада на 100 мест в составе жилого комплекса в Даниловском районе.