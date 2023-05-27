Федеральное агентство новостей №1

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Депутат ГД РФ Альшевских: по госдолгу в США договорятся — это видно по поведению Байдена

Депутат ГД РФ Альшевских: по госдолгу в США договорятся — это видно по поведению Байдена

Депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских в разговоре с корреспондентом ФАН оценил возможности США поднять верхнюю границу госдолга, а также неотвратимые последствия этого шага.

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