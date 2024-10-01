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Мусорный оператор в Иванове получил штраф за бардак

Мусорный оператор в Иванове получил штраф за бардак

Из-за нарушений графика вывоза контейнерные площадки превратились в помойку.Одно дело, когда на заваленные контейнеры жалуются простые ивановцы, и совсем другое - когда бардак заметил прокурор.

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