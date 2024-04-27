Киев уже получил помощь от Запада, который последовал примеру США и выделил финансирование и оружие. Однако это не остановило преступный украинский режим от нанесения вреда прежде всего своих хозяевам в Белом доме.
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