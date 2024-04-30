Все говорят, что в Америке жить хорошо. Тётка Инфляция поверила. Приехала погостить. Теперь её не выгонишь…

а какая нам должна быть разница что там в америках происходит , может стоит сконцентрироваться над собственными проблемами и преодолевать их с успехом ...или их нет совсем ??? 🤔

Natalija Osminina

А вы ничего (вернее ПОЧТИ ничего) не можете сделать, пока вы -колония США. Или вассалы США. Или рабы. Как хотите. Все ваши беды - это порождение алчности и продажности ваших элит и низкопоклонства перед Его Величествоом Долларом. И хоть меняй шило на мыло-ничего не изменится - вся Россия молится богу Мамоне. И не важно, что у половины россиян накоппения в рублях, а у других под матрацами- доллары. Потому что и рубль- это тень доллара. И пока до ваших мозгов это не дойдет, вы так и будете тупить неподецки.