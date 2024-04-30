Все говорят, что в Америке жить хорошо. Тётка Инфляция поверила. Приехала погостить. Теперь её не выгонишь…

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Комментарии
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Natalija Osminina
Европа должна превратиться в Халифат . И они выполняют  то, что предписано. Вон вчера в Гамбурге уже тысячи лиц &quot;исламской национальности&quot; требовали установления Халифата.
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3 час.
Астон Мартин
а какая нам должна быть разница что там в америках происходит , может стоит сконцентрироваться над собственными проблемами и преодолевать их с успехом ...или их нет совсем ??? 🤔
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1 час.
Natalija Osminina
А вы ничего (вернее ПОЧТИ ничего) не можете сделать, пока вы -колония США. Или вассалы США. Или рабы. Как хотите.  Все ваши беды - это порождение алчности  и продажности  ваших элит и низкопоклонства перед Его Величествоом Долларом.  И хоть меняй шило на мыло-ничего не изменится -  вся Россия молится  богу Мамоне.  И не важно, что у половины россиян  накоппения в рублях, а у других под матрацами- доллары. Потому что и рубль- это тень доллара. И пока до ваших мозгов это не дойдет, вы так и будете тупить неподецки.
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52 мин.

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